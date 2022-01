Trio tenta roubar banco, troca tiros com a Polícia e desaparece em rio

Três homens tentaram assaltar uma agência bancária e terminaram baleados após troca de tiros com policiais. A ação aconteceu no interior do Amazonas, em Novo Aripuanã. As informações são do Portal do Holanda.

Os assaltantes estavam fortemente armados e com ferramentas usadas para roubos em agências bancárias. A execução, porém, não teve sucesso, após o trio ser flagrado por policiais.

Após troca de tiros entre bandidos e Polícia, o trio envolvido desapareceu em um rio. No carro usado pela quadrilha, os policiais encontraram uma submetralhadora caseira, além de munição.