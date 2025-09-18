Trio rouba loja de acessórios de celular na Pedreira e ameaça funcionário: ‘Vou estourar a tua cara’

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que três homens roubam uma loja de acessórios para celular no bairro da Pedreira, em Belém. O estabelecimento fica na avenida Pedro Miranda, esquina com a travessa Vileta.

Nas imagens, os suspeitos vasculham as prateleiras e recolhem diversos produtos – capas, películas, fones de ouvido, carregadores e outros itens – colocando-os em mochilas. Em seguida, o trio sai caminhando pela via, sem aparentar pressa. Os criminosos chegaram a trancar o funcionário dentro do estabelecimento e levarem a chave, impedindo que ele saísse para pedir ajuda.

Pelo áudio do vídeo é possível ouvir os homens perguntando: “Cadê? Onde é que fica as imagens da câmera?”, o que indica a intenção de remover possíveis registros que os identifiquem. Em outro trecho, um dos suspeitos diz ao funcionário: “Fica praí, mano. Isso daqui não é brincadeira. Se tu tentar alguma coisa, eu vou estourar a tua cara”. Em determinado momento também questionam se havia dinheiro no caixa: “Tem dinheiro aí?”.

Não há, até o momento, informações oficiais sobre prisões ou sobre a quantia e os objetos levados. Informações que ajudem a polícia a localizar os suspeitos podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).