Trio furta televisões de loja de eletrodomésticos e funcionários não percebem

Câmeras de segurança de uma loja de eletrodomésticos flagraram o momento em que três criminosos furtaram três televisões do estabelecimento, localizado no bairro São Franscico, em Itaituba, sudoeste do Pará. O caso ocorreu no dia 28 de agosto, mas só ganhou as redes sociais na última quinta-feira (2). Até o momento, ninguém foi preso.

As imagens mostram, num primeiro momento, apenas um casal que avalia uma das televisões, ainda na caixa, como se estivesse interessado em compra-la. O homem e a mulher se aproveitam da distração dos funcionários, que prestavam atendimento aos outros poucos clientes que estavam dentro da loja.

Em outro momento, mais um homem chega e aparece tentando tirar a fita que segurava as TVs em exposição. As imagens flagraram o exato momento em que cada suspeito sai com uma televisão do local. Câmeras instaladas do lado de fora da loja, também registraram o trio fugindo com os aparelhos. Toda a ação não foi notada pelos funcionários.

Segundo informações, os criminosos furtaram três TVs smart, sendo duas TVs de 32 polegadas, das marcas TCL e Samsung, e outra de 43 polegadas, da marca Semp Toshiba. Um Boletim de Ocorrência foi registrado na 19ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Com informações do site Giro Portal.