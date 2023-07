Trio é preso no bairro do Mangueirão; um dos detidos seria conselheiro do Comando Vermelho

Joelson Farias da Silva, conhecido pelos apelidos de “NT ou Samurai”, Josiel Aranha Gomes, de alcunha “K41 ou Quinico”, e Renata Alves dos Santos foram presos pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (11), no bairro Mangueirão, em Belém. Joelson, segundo a polícia, seria conselheiro do Comando Vermelho. Ele também estaria ordenando ataques a agente públicos, para criminosos com dívidas com o tráfico de drogas, como forma de quitação desse débito. O suspeito também seria responsável pelo fornecimento de armamento para que esses crimes acontecessem.

Policiais da Divisão de Homicídios e da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) foram até a passagem Cruzeiro, no bairro Mangueirão, e visualizaram o investigado portando uma arma de fogo. Assim que avistou a polícia, “Samurai” fugiu para dentro do apartamento que morava e depois para casas vizinhas, onde foi detido. No imóvel dele, a PC encontrou drogas, um revólver, munições, dinheiro e anotações referentes à dívidas de tráfico de drogas.

A companheira de Joelson foi presa pela comercialização de entorpecentes. Quanto a Josiel, o "Quinico", foi detido na mesma ocasião, também por tráfico de drogas e por ter um mandado de prisão preventiva em aberto por um homicídio, ocorrido em 2018, em Mosqueiro, distrito da capital. "Samurai" também responderá por porte de arma de fogo e tráfico de drogas.

O trio foi conduzido à sede da DHAP, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Eles seguem à disposição da Justiça.