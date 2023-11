Trio armado mata homem no bairro do Tapanã

Jonatan Viana Rodrigues, de 21 anos, foi assassinado, na noite desta terça-feira (31), na Rua Balmoral, no bairro do Tapanã, em Belém. Segundo a polícia, homens desceram armados de um carro branco e efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. A motivação do crime é desconhecida.

Militares do 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM) foram acionados ao caso, ocorrido por volta das 18h. Ninguém soube repassar para os agentes informações da placa do veículo ou características físicas dos suspeitos.

A Divisão de Homicídios, da Polícia Civil, acompanhou o trabalho de perícia e remoção do corpo pela Polícia Científica. Um policial militar relatou que a vítima teria antecedentes criminais, mas não soube dizer por qual delito.

O 24º BPM segue em busca de localizar os envolvidos no homicídio. Até o momento, nenhum dos três suspeitos foi capturado. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC e aguarda retorno.