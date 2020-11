Três são presos por tráfico de drogas em Santarém, no oeste paraense

Três pessoas foram presas em Santarém, no oeste paraense, por militares do 35º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na noite desta segunda-feira (16). Com o trio, foram encontrados 100 papelotes de entorpecentes, uma pedra de óxi e uma quantia em dinheiro. As informações foram divulgadas pela PM nesta terça-feira (27).

Segundo a PM, dois homens em atitude suspeita foram vistos durante uma ronda policial no bairro Santo André no município. Os policiais se aproximaram para realizar a abordagem à dupla e, durante a revista pessoal, encontraram com eles cinco embalagens de entorpecentes.

Indagados sobre o material, os dois disseram que adquiriram a substância em uma residência da área. A equipe policial se deslocou até endereço e ao se aproximar do local, um terceiro homem tentou fugir dos policiais. Ele foi alcançado e, com o suspeito, foram encontrados dez papelotes de entorpecentes e uma quantia em dinheiro. Após diligências, os militares encontraram mais 85 papelotes de entorpecentes que estavam escondidas no telhado da casa.

Os três homens foram presos em flagrante e conduzidos, juntamente com o material entorpecente, para a delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as devidas providências. A identidade dos envolvidos não foi revelada.