Três pessoas são presas por suspeita de tráfico de drogas em Parauapebas

Uma ação do 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM), subordinado ao Comando de Policiamento Regional VI (CPR VI), resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Parauapebas, no sudeste do Pará. O caso aconteceu na última quinta-feira (26/12). Com informações do site Portal Debate.

A abordagem inicial ocorreu durante o policiamento escolar em frente à Escola Técnica Estadual do Pará (EETEPA), quando dois homens em uma motocicleta demonstraram comportamento suspeito ao acelerar ao avistar a guarnição. Os policiais ordenaram a parada do veículo e realizaram uma busca pessoal nos indivíduos.

Com o primeiro suspeito, foram encontrados 25,1 gramas de uma substância análoga à cocaína. O segundo portava 11 gramas de material semelhante ao crack e 21,6 gramas de substância análoga à maconha. Ao serem questionados, os suspeitos indicaram que os entorpecentes haviam sido adquiridos em uma residência no bairro Jaderlândia.

Os policiais se dirigiram ao local indicado, onde encontraram uma mulher em frente à residência. Ela tentou fugir ao perceber a chegada da guarnição, mas foi rapidamente contida. Durante a abordagem, uma policial feminina realizou a busca pessoal e encontrou com a suspeita 5,3 gramas de substância semelhante à maconha. Na residência, foram apreendidos 69 porções de material semelhante à cocaína, quatro porções de cerca de 703 gramas de substância análoga à maconha, uma balança de precisão e 10 aparelhos celulares.

Os três suspeitos foram encaminhados, junto com os materiais apreendidos, para a delegacia local, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança pública e o combate ao tráfico de drogas no estado.