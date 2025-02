Três pessoas são presas por suspeita de envolvimento em homicídio e organização criminosa no Pará

Três pessoas foram presas preventivamente pela Polícia Civil do Pará na manhã desta quarta-feira (5/2), durante a operação “Braking”, realizada nos municípios de Castanhal, Nova Esperança do Piriá, Ananindeua e Belém. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida no homicídio de um homem de 35 anos, ocorrido no bairro Icuí-Guajará, em Ananindeua, em 2024.

De acordo com as autoridades, o crime em questão aconteceu em 12 de setembro do ano passado, quando a vítima foi assassinada a tiros por integrantes de uma facção criminosa. O crime é qualificado por sua conexão com organização criminosa, conforme o artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, e o artigo 2° da Lei 12.850/2013, que trata de organizações criminosas.

Entre as prisões, uma aconteceu no bairro do Icuí-Guajará, em Ananindeua, enquanto as outras duas ocorreram no bairro Fonte Boa, em Castanhal. Além das prisões, foram apreendidos seis celulares e uma balança de precisão, que serão periciados e usados como evidências no inquérito.

O delegado-geral, Walter Resende, ressaltou a importância da ação para o combate ao crime organizado. “Essa operação foi fundamental para desarticular uma célula criminosa que vinha atuando com grande violência em diversas áreas da região metropolitana. Estamos empenhados em retirar das ruas indivíduos envolvidos com facções e crimes graves, como homicídios. O trabalho investigativo segue para identificar e prender outros envolvidos”, afirmou.

A operação contou com o apoio de equipes da Divisão de Homicídios (DH), Delegacia de Homicídios de Icoaraci (DHI), Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

“A Operação Braking faz parte do esforço contínuo da Polícia Civil em combater o avanço do crime organizado e a violência em diversas regiões do estado do Pará”, concluiu o delegado Paulo Junior da Delegacia de Homicídios Metropolitana.

Os presos foram encaminhados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), onde permanecerão à disposição da Justiça para responder pelos crimes de homicídio e organização criminosa.