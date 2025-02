três pessoas são presas por dano qualificado contra indígenas, em tomé açu

Durante operação integrada das polícias Militar e Civil, realizada no sábado (22), em uma fazenda em Tomé-Açu, no nordeste paraense, três pessoas foram presas por dano qualificado com uso de substância inflamável, lesão corporal simples e por exercício arbitrário das próprias razões. Eles são suspeitos de realizar disparos de arma de fogo contra a comunidade indígena da etnia Tembé, que estaria no local, além de incendiar veículos de propriedade dos indígenas.

A ação começou quando duas guarnições do 48º Batalhão de Polícia Militar (48º BPM), unidade vinculada ao Comando de Policiamento da Regional III (CPR III), foram acionadas para verificação de incêndio a veículos na fazenda “Zani”, de propriedade de uma empresa da região. A fazenda estaria ocupada há cerca de uma semana por um grupo de indígenas.

Ao chegar ao local, os militares encontraram indígenas que relataram o ataque por parte da equipe de segurança da empresa. Ao todo, foram oito veículos incendiados - cinco carros e três motocicletas.

Durante buscas, os policiais localizaram um veículo ocupado por três pessoas. Com eles foi encontrada e apreendida uma pistola de airsoft. Todos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu para esclarecimentos e aguardam, sob custódia do Estado, pronunciamento judicial.

O secretário de segurança Pública e Defesa Social (Segup), Ualame Machado, comentou a integração das forças de segurança no atendimento da ocorrência. “O Sistema de Sgurança Pública foi acionado sob a informação de que veículos haviam sido incendiados em uma área de fazenda de propriedade de dendê, deslocando-se até o local. A Polícia Militar localizou os possíveis envolvidos, levando-os à delegacia. E, a partir daí, foi procedido o auto de prisão em flagrante. Eles foram encaminhados à Justiça", disse.