Três pessoas são detidas em operação contra a pesca predatória em Santarém

A operação conjunta, em Santarém, mobiliza policiais da Companhia Independente de Policiamento Ambiental (1ª Cipamb) e agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). O foco é coibir a pesca predatória no oeste do Pará, nestes meses iniciais do ano.

Nesta terça-feira (2), três pessoas foram detidas pelo uso de malhadeiras de pesca, que são proibidas na região por instrução normativa ambiental e, nesta quarta-feira (3), as equipes prosseguiram fiscalizando os rios da região.

Os agentes foram até a comunidade Igarapé da Costa, que fica no município, e realizaram uma reunião com os líderes locais para alertar sobre a pesca predatória na região. Legislação do Ministério do Meio Ambiente proíbe a pesca com certas ferramentas e instrumentos desde o ano de 2004, na região.

Nesta quarta-feira, ainda, os agentes percorreram o lago do Ituqui, e apreenderam grande volume de malhadeira e dois motores de barco. As malhadeiras foram destruídas ainda no local e os motores apreendidos foram apresentados à Semma, na cidade de Santarém.

O artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais prevê pena de um a três anos, para a pesca em período proibido ou em lugares interditados por órgão competente. Nestes meses do ano são estabelecidos períodos de defeso para a proteção da reprodução de algumas espécies de peixes.