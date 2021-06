Três mulheres são capturadas com 21 kg de pasta base de cocaína dentro de ônibus em Itaituba

Três mulheres foram flagradas dentro de um ônibus interestadual, em Itaituba, transportando 21 quilos de substância análoga a pasta base de cocaína. O flagrante foi feito por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando a equipe deu ordem de parada ao veículo que tinha como destino o município de Altamira. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (17), por volta das 18h, na BR-230, a Rodovia Transamazônica.

Segundo informou a PRF, a equipe entrou no veículo e iniciou os procedimentos de fiscalização, realizando verificações de bagagens e consultas de pessoas. Três passageiras despertaram a atenção dos agentes, pelo nervosismo e por mostrar inconsistências nas respostas dadas aos questionamentos realizados pela equipe.

Por conta disso, os agentes solicitaram que as passageiras desembarcassem para acompanhar a revista detalhada nas bagagens de mão. Foi ao verificar as bolsas que a equipe encontrou cerca o material entorpecente.

Questionadas sobre a procedência da droga, as mulheres informaram que saíram do município de Rio Branco, no Acre, e seguiam para a cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eles confessaram que receberam, cada uma, a quantia R$ 5 mil para realizar o transporte droga.

A quantidade apreendida representa um prejuízo estimado de mais de 2,6 milhões para o crime organizado. As três mulheres e a droga foram encaminhadas à Polícia Civil de Itaituba para os procedimentos cabíveis.

O crime de tráfico de entorpecentes está previsto no artigo 33, da Lei nº11.343/2006. A pena de reclusão vai de cinco a 15 anos de prisão, mais multa arbitrada pelo juiz.