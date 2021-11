Três homens são presos e um adolescente é recolhido após degolarem homem no interior do Pará

Jhonatan Souza Leite foi encontrado morto na madrugada do último sábado (20), em uma via pública do bairro Jardim América, no município de Novo Progresso, sudoeste do Pará. A vítima estava com a garganta degolada e outras perfurações causadas por arma branca. Segundo informações da polícia, três homens, identificados como Marcelo Pereira da Silva, Romário Pedroso de Mello e Wanderson Thiago de Sena Sales, foram presos acusados de cometer o crime, e um adolescente foi apreendido.

De acordo com o portal Giro, o crime aconteceu por volta das 00h10. A Polícia Militar informou que foi acionada por conta de uma briga que teria ocorrido próximo à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), onde havia uma pessoa morta e outra sendo socorrida. Os policiais foram até o endereço indicado e confirmaram a morte da vítima.

A cena do crime foi preservada até a chegada da Polícia Civil (PC), que deu início às investigações. Marcelo Pereira da Silva foi preso enquanto estava sendo atendido no hospital municipal. Ele estava com uma perfuração no tórax e, ao ser questionado, se contradisse no depoimento dado aos policiais.

A família de Jhonatan disse à polícia que um adolescente de 16 anos havia ido até à residência dele e o chamado para "dar uma volta". Os policiais, então, foram até a casa do jovem suspeito, que ao ser indagado sobre o homicídio, teria confessado ter cometido o crime. A motivação seria ciúme.

Além do adolescente, Romário e Wanderson também foram conduzidos à delegacia. A polícia afirma que os dois tiveram participação no crime, e com eles foram apreendidos um facão e uma faca menor que teriam sido utilizados no homicídio. Os três homens receberam voz de prisão, enquanto o adolescente foi recolhido e vai responder conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).