Três homens são presos com droga escondida dentro de fogão em Santarém

Três suspeitos por tráfico de entorpecentes foram presos em Santarém, oeste paraense, na noite da última quarta-feira (27). Duran​te a ação do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM), do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) do CPR I, da Polícia Civil (PC) e do recobrimento do 35º BPM, 11 tabletes de drogas foram apreendidos.

A ação teve início no entorno do Porto do DER, onde os agentes avistaram um homem em uma motocicleta. Simultaneamente, um veículo prata com dois indivíduos estacionou próximo do condutor da moto.

Os agentes observaram atentamente a​s movimentações dos três homens, que adentraram um navio e retiraram do interior da embarcação um fogão, transportando-o para o veículo estacionado.

As equipes policiais seguiram os suspeitos até uma residência na rua Trindade, onde realizaram a abordagem e revista veicular. Dentro do fogão, foram encontrados dez tabletes de uma substância semelhante à maconha e um tablete contendo material análogo à cocaína.

O condutor da moto informou que o material ilícito tinha vindo de Manaus com destino às cidades de Itaituba e Tucuruí. O trio, juntamente com as drogas apreendidas, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde a autoridade policial de plantão realizou os procedimentos legais cabíveis.