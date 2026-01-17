Três homens morrem após intervenção policial em residencial de Ananindeua

Três homens morreram nas primeiras horas da manhã deste sábado (17) durante uma intervenção policial, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com a polícia, o caso ocorreu por volta das 7h30, em um apartamento do Residencial Clodomir de Nazaré, no Distrito Industrial. A ocorrência foi apresentada na 14ª Seccional Urbana de Ananindeua.

Segundo o relato de um policial militar que participou da ação, a guarnição foi abordada por um homem não identificado, que informou que um indivíduo armado havia descido de um veículo e entrado no bloco 29 do residencial. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais ouviram música alta vinda do apartamento 303 e constataram que a porta estava aberta.

Ainda conforme o registro, ao visualizarem o interior do imóvel, os policiais se depararam com um homem portando uma pistola na cintura, que teria tentado sacar a arma ao notar a presença da equipe. Diante da situação, o policial afirma ter reagido com um disparo para conter a suposta agressão. Em seguida, outro homem que estava no apartamento, segundo o relato, fazia uso de entorpecente e também teria tentado sacar uma arma de fogo, sendo igualmente atingido.

Durante a varredura no imóvel, um terceiro suspeito foi localizado em um dos quartos, também armado. De acordo com a polícia, o homem teria apontado uma pistola contra um policial, que reagiu com disparos. Mesmo após a primeira intervenção, outro tiro foi efetuado para cessar o risco, momento em que a arma foi retirada do suspeito.

Os três homens feridos foram socorridos por viaturas da Polícia Militar e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. As vítimas não portavam documentos de identificação, e os policiais relataram que, embora houvesse documentos no local, nenhum correspondia aos suspeitos, por não coincidir com as fotografias.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da ocorrência, a dinâmica da ação policial e a identificação dos envolvidos.