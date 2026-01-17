Capa Jornal Amazônia
Três homens morrem após intervenção policial em residencial de Ananindeua

Segundo a polícia, suspeitos estavam armados em um apartamento no Residencial Clodomir de Nazaré e foram baleados durante a ação; caso é investigado pela Polícia Civil

O Liberal
fonte

Três homens morrem após intervenção policial em residencial de Ananindeua. (Reprodução/ redes sociais)

Três homens morreram nas primeiras horas da manhã deste sábado (17) durante uma intervenção policial, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com a polícia, o caso ocorreu por volta das 7h30, em um apartamento do Residencial Clodomir de Nazaré, no Distrito Industrial. A ocorrência foi apresentada na 14ª Seccional Urbana de Ananindeua.

Segundo o relato de um policial militar que participou da ação, a guarnição foi abordada por um homem não identificado, que informou que um indivíduo armado havia descido de um veículo e entrado no bloco 29 do residencial. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais ouviram música alta vinda do apartamento 303 e constataram que a porta estava aberta.

Ainda conforme o registro, ao visualizarem o interior do imóvel, os policiais se depararam com um homem portando uma pistola na cintura, que teria tentado sacar a arma ao notar a presença da equipe. Diante da situação, o policial afirma ter reagido com um disparo para conter a suposta agressão. Em seguida, outro homem que estava no apartamento, segundo o relato, fazia uso de entorpecente e também teria tentado sacar uma arma de fogo, sendo igualmente atingido.

Durante a varredura no imóvel, um terceiro suspeito foi localizado em um dos quartos, também armado. De acordo com a polícia, o homem teria apontado uma pistola contra um policial, que reagiu com disparos. Mesmo após a primeira intervenção, outro tiro foi efetuado para cessar o risco, momento em que a arma foi retirada do suspeito.

Os três homens feridos foram socorridos por viaturas da Polícia Militar e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Distrito Industrial, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. As vítimas não portavam documentos de identificação, e os policiais relataram que, embora houvesse documentos no local, nenhum correspondia aos suspeitos, por não coincidir com as fotografias.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as circunstâncias da ocorrência, a dinâmica da ação policial e a identificação dos envolvidos.

