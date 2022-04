Três homens e uma mulher são presos por suspeita de tráfico de entorpecentes

Na madrugada do dia de 30 de março a Polícia Militar prendeu quatro pessoas sob a acusação de tráfico de drogas ilícitas no município de Novo Progresso, região do sudoeste do Pará.

A PM informou que o primeiro caso foi registrado em ronda noturna no bairro Jardim América, por volta das 20h45min. Os policiais desconfiaram de um homem dirigindo um Gol G4, de cor prata. Ao abordarem o carro, identificaram o motorista como Rodrigo F. A., mais conhecido como DG ou DJ.

Ainda, segundo a PM, DJ é suspeito de integrar uma facção criminosa na região. Ele não teria obedecido a ordem de parada feita pelos policiais e empreendeu fuga, no caminho, se desfez de uma sacola, jogando-a na rua, pela janela do carro.

A polícia perseguiu DJ e conseguiu pará-lo. Na vistoria ao carro nada foi encontrado, mas a polícia sentiu um cheiro de entorpecente dentro do veículo e liberou DJ por falta de provas. No entanto, a PM retornou à estrada e encontrou a sacola que havia sido jogada por ele.

Dentro da sacola, segundo a PM, havia dois tabletes de entorpecentes, semelhantes à maconha prensada, de cerca de um quilo e quatro gramas, e, ainda, uma balança de precisão.

Com a sacola em mãos, a PM prendeu Rodrigo na frente da casa dele. A polícia também apreendeu com ele R$ 396,00 em espécie.

Outra prisão por tráfico de entorpecentes

Os policiais abordaram em via pública na madrugada de quarta-feira (30) uma pessoa suspeita. Ao fazer a revista, foi encontrado uma porção de maconha. O usuário com passagem pela polícia por homicídio disse aos policiais onde comprou a droga.

O homem informou o endereço próximo à abordagem dele em uma vila no bairro Jardim América. Os policiais constataram a denúncia e prenderam em flagrante um casal com uma quantia de maconha e, ainda, porções de maconha, aparelhos celulares e dinheiro.