Três acidentes fatais envolvendo motos são registrados neste sábado, 24

A madrugada e a manhã do sábado, 24, foi marcada por uma série de acidentes fatais envolvendo motocicletas em Belém e Ananindeua . A mesma data marca o dia do mototaxista. Um destes acidentes aconteceu por volta das 6h, na avenida Governador Hélio Gueiros (estrada do 40 Horas), perto do Sesc Ananindeua, bairro do Coqueiro.

Moradores do entorno disseram que o acidente ocorreu logo no início da manhã, por volta das 6h. O motociclista não identificado teria colidido contra uma placa de sinalização de trânsito que ficava no canteiro, em frente a dois condomínios. Os mesmos moradores não conseguiram informar se a vítima estava sem capacete no momento do acidente, ou se estava sozinha, mas veio a óbito no mesmo local.

Policiais militares foram ao local para garantir a segurança do corpo até a chegada da Polícia Científica do Pará (PCP) e da Polícia Civil, que vai conduzir as investigações e entender como o acidente ocorreu. A PM informou que o homem perdeu o controle da motocicleta, quando caiu e veio a óbito, mas ninguém soube informar o que motivou o acidente. As equipes permaneceram na área até a chegada das equipes de perícia e remoção.

Outro acidente envolvendo duas pessoas foi registrado no bairro do Telégrafo, na Avenida Pedro Álvares Cabral, na altura da Passagem das Flores. Duas pessoas seguiam em uma motocicleta quando o piloto perdeu o controle.

O garupa, identificado como Luis Diogo da Silva Rodrigues, sobreviveu ao acidente. Ele é soldado do Exército e sofreu alguns ferimentos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Metropolitano, onde segue em estado estável. Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada para verificar a ocorrência, e informou que o piloto da motocicleta sofreu várias lesões e morreu no mesmo local.

A PM diz ainda que permaneceu no local até a chegada de equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) e posterior remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

Moradores do entorno disseram que a colisão foi causada por um buraco na avenida Pedro Álvares Cabral, na altura na Passagem das Flores. Eles comentam ainda que a situação de acidentes vem se tornando comum por conta disso e lamentaram a morte do rapaz.

Um terceiro acidente deixou uma motociclista morta, na avenida João Paulo II. O piloto da motocicleta teria colidido contra um muro, depois de perder o controle da moto na área expandida da avenida, quase no limite entre os bairros do Marco e da Guanabara.

No local, conhecidos da vítima lamentavam o acidente. Policiais militares foram acionados para ajudar na segurança da área. Em nota, a Polícia Civil informou que que a motocicleta tinha dois ocupantes no momento da colisão.

A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem, que conduzia a motocicleta, foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Ainda em nota, a Polícia Civil informou que investiga o caso.

Veículo capota na José Malcher

Na madrugada do sábado, um acidente causou o capotamento de um veículo, no cruzamento entre a travessa 9 de Janeiro e a avenida José Malcher, no bairro de Fátima, em Belém. Um carro do modelo Onix vermelho passava pelo cruzamento quando outro veículo avançou o sinal fechado e o atingiu em cheio.

O acidente ocorreu por volta das 2h30 da madrugada. Uma testemunha contou à reportagem de O Liberal que no veículo que capotou havia duas pessoas: uma mulher com idade entre 25 e 30 anos, e um homem com idade entre 33 e 38. Os dois supostamente voltavam de uma festa, pois estavam com pulseiras de papel colorido no braço.

Ainda segundo a testemunha, os dois diziam que o sinal estava verde quando atravessavam o cruzamento, e o outro carro foi que avançou. O veículo que supostamente causou o acidente era dirigido por um idoso. O carro de cor prata teve sua frente quase totalmente destruída com a colisão.

As três pessoas envolvidas no acidente tiveram ferimentos leves. Nas imagens enviadas à reportagem é possível ver ainda a o idoso prestando socorro após o acidente. A polícia foi acionada para conduzir o caso no local.