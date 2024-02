Tráfico: 8,3 quilos de maconha são apreendidos em CPU e jogo de futebol de botão em Marabá (PA)

Policiais militares conseguiram apreender 8,3 quilos de maconha escondidos em uma CPU de computador e de um jogo de futebol de botão de madeira, na área do Terminal Rodoviário de Marabá, no sudeste do estado do Pará. O terminal rodoviário está localizado na Folha 32, na Nova Marabá, e a apreensão ocorreu na noite de sexta-feira (23), quando a Polícia Militar foi acionada, a partir de uma denúncia anônima.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais contaram com o apoio de uma pessoa responsável pelo guichê para o começo da busca pelo entorpecente. A droga foi encontrada dividida em oito tabletes, como constatado pela Polícia.

Recebimento

As primeiras informações obtidas pela Polícia são de que a droga seria recebida por um homem no guichê da transportadora, na rodoviária. Entretanto, é investigada a participação de outras pessoas nessa ocorrência.

A droga apreendida foi encaminhada à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Caso semelhante a esse foi registrado em Marabá, ainda neste mês de fevereiro, de acordo com a Polícia.