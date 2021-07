Traficante tenta fugir, mas é preso em flagrante com droga escondida em residência

Um homem, identificado como Marcos Vinícius, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em Marabá, sudeste paraense, nesta quinta-feira (29). De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o acusado portava cerca de um quilo de maconha, já embalada e pronta para a venda, dentro de sua residência, na Folha 22. As informações são do Correio de Carajás.

A PM informou que militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cime) receberam informações, via Disque-Denúncia, sobre a existência de um possível ponto de venda de drogas ilícitas dentro de uma casa, na Folha 22, Núcleo Nova Marabá.

Os policiais foram até o endereço informado e constataram a veracidade da denúncia. No momento da chegada da guarnição, o suspeito teria tentado fugir pelo quintal da residência, mas foi alcançado e algemado. Marcos Vinícius seria o traficante responsável pelo ponto.

Droga estava embalada e pronta para venda, diz PM (Reprodução)

Ele foi preso em flagrante e levado para a 21ª Seccional de Polícia Civil, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil pede que a população continue denunciando esses crimes, via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.