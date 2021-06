Traficante leva tiro na perna ao tentar fugir de cerco policial

Adriano Souza dos Santos, 27 anos, foi atingido com dois tiros nas pernas na última quarta-feira (16), após apontar uma arma de fogo contra uma guarnição da Polícia Militar que tentava captura-lo, em Tailândia. De acordo com informações anônimas repassadas às autoridades policiais, Adriano era um conhecido traficante do bairro Jardim Liberdade.

Ao chegarem ao local, equipes do Grupo Tático Operacional (GTO) e Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) da PM de Tailândia encontrou o suspeito. O homem tentou fugir ao cerco policial, sacou a arma e ameaçou os agentes, que reagiram desferindo os disparos contra o suspeito.

Socorrido pela equipe policial, Adriano foi encaminhado ao Hospital Geral de Tailândia e submetido a procedimento cirúrgico e não corre risco de morte.

Após receber alta médica, Adriano foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e depois transferido ao sistema prisional do estado, em Tucuruí. Ele é protagonista de uma extensa ficha criminal, já cumpriu pena e estava em liberdade provisória.

A PM apreendeu, na casa do suspeito, onze papelotes de maconha, um tablete de um quilo de maconha, um tablete de maconha de 280g, uma arma de fabricação caseira, uma munição calibre 38, um relógio e R$ 161 reais em espécie.