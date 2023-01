Traficante é morto pela PM depois de ser entregue por ‘aviõezinhos’ em Parauapebas

Um traficante, identificado como Gabriel Campos, morreu ao entrar em confronto com a Polícia Militar de Parauapebas, na madrugada do último domingo (15), na Avenida Perimetral, no Bairro Liberdade. Com o suspeito foi encontrado 1,3kg de maconha, além de 18 porções de crack pesando 156g e três balanças de precisão. As testemunhas do caso foram apresentadas à autoridade policial na Delegacia para prestar depoimento. As informações são do Correio Carajás.

VEJA MAIS

Os agentes chegaram até Campos após ser entregue por "aviõezinhos" - aqueles que fazem ponte entre o traficante e o consumidor de drogas. Tudo teria começado quando a PM fazia uma ronda pelo Bairro da Paz e duas mulheres foram abordadas. A dupla estava vendendo entorpecentes na região.

Ao realizar a inspeção, foram encontradas maconha, dois sacos plásticos com crack e R$ 80. Após indagação da polícia, a dupla afirmou que as drogas eram de Gabriel e repassaram o seu endereço.

A guarnição dirigiu-se até a residência do suspeito, onde ele foi abordado e questionado sobre realizar tráfico de drogas. Campos fingiu que pegaria uma mochila com entorpecentes, mas puxou uma arma de fogo debaixo da cama. Um dos policiais atirou contra o suspeito para evitar que ele fizesse qualquer disparo.

Neutralizado, Gabriel foi encaminhado ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP) na viatura da PM, deu entrada com vida, mas não resistiu e morreu.