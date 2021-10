Traficante é morto a tiros durante intervenção policial, em Parauapebas

Um homem, que não teve identidade revelada, morreu na noite deste domingo durante uma intervenção policial registrada na rua Bororó, no Parque dos Carajás, em Parauapebas. O homem era acusado de tráfico de drogas e teria efetuado um disparo de arma de fogo contra os policiais militares que verificavam denúncia contra ele. Com informações do Correio de Carajás.

Segundo a Polícia Militar, a denúncia afirmava existir um ponto de tráfico de drogas naquela rua. A guarnição seguiu para o local por volta das 21 horas, mas teria sido recebida a tiros. Os policiais revidaram e atingiram o homem.

O baleado chegou a ser socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Cidade Jardim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 22h20, conforme constatou o médico de plantão.

Com o acusado, os policiais apreenderam uma espingarda caseira, calibre 28 e de cano serrado, e duas munições, além de três porções de maconha e uma peça maior da mesma droga.

O caso foi registrado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde serão investigadas as circunstâncias do fato.