Traficante é flagrado com quase 50 quilos de drogas e arma de fogo, em Marabá

Ismael Silva Gomes, vulgo "Guti", foi preso em flagrante nesta sexta-feira (27) pela Polícia Civil no município de Marabá, sudeste paraense, pelo crime de tráfico de drogas. Com o acusado, os policiais encontraram cerca de 47 quilos de maconha, além de cocaína, uma arma de fogo e munições.

Segundo a polícia, investigações apontaram que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma residência localizada na quadra 5 da Praça da Folha 33, no bairro Nova Marabá, sede do município. Uma equipe foi encaminhada ao local para fazer uma abordagem e verificar as informações.

Após uma revista no local, os policiais encontraram 47 quilos de maconha prensada, 78 gramas de cocaína e um revólver calibre 32 com quatro munições intactas e duas deflagradas.

O material ilícito estava na posse de Ismael Silva Gomes, vulgo "Guti". Ele foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.