Traficante é capturado com noventa papelotes de pedra de oxi

Uma guarnição da Polícia Militar da cidade de Tucuruí impediu a comercialização de 90 papelotes de pedra de oxi e causou um prejuízo de R$ 1.800,00 ao traficante Paulo Rink Castro Souza, que está preso na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil e à disposição da Justiça.

A ação de combate ao tráfico de drogas foi registrada na manhã de terça-feira (6), quando uma viatura da PM passava pela avenida Vasconcelos, no bairro Matinha, e fez a abordagem a um homem em atitude suspeita, encontrando com ele um papelote de droga. Indagado sobre a origem do produto, o usuário confessou de quem havia adquirido o produto ilícito.

Com a chegada dos policiais militares ao endereço fornecido pelo usuário, um homem saiu correndo pelos fundos do imóvel. Perseguido e preso, Paulo Rink estava com 90 papelotes contendo pedra de oxi. Segundo o suspeito, a venda do entorpecente rendaria a quantia de R$ 1.800,00. Os militares apreenderam também um valor em dinheiro que totalizou R$ 230,00.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Tucuruí, onde está à disposição do Poder Judiciário e responderá pelo crime de tráfico de drogas. As informações são do site Correio de Carajás.