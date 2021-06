Trabalhadores são apontados como autores de furto e denunciam tortura cometida pela Polícia Civil

Trabalhadores que atuam no transporte de cargas protestam, nesta sexta-feira (18), em frente a uma empresa particular, na BR-316, em Ananindeua. Eles denunciam suposta tortura sofrida na última quinta-feira (17), por dois funcionários da empresa, praticada por policiais civis do Pará. Os trabalhadores foram apontados como suspeitos de um furto ocorrido no local onde trabalham.

Ao serem acionados, relatam os trabalhadores, os policiais civis teriam colocado sacos plásticos na cabeça dos funcionários. Em seguida, foram algemados e levados para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), no bairro da Sacramenta, em Belém. Lá, ainda segundo as denúncias, eles foram atingidos com socos na barriga e no peito. As afirmações são do vice-presidente do Sindicato de Transporte de Cargas do Pará, Emanuel “Gatinho”.

“Nós já acionamos o Ministério Público para entrar com uma ação contra esses policiais e queremos ser recebido pelo delegado que estava na DRCO, no momento desse acontecimento, pra saber por que fizeram isso com o pessoal que é trabalhador. Não vamos sair daqui da porta da empresa enquanto não tivermos uma resposta”, afirmou.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda um posicionamento sobre o caso.

Esta matéria está em atualização.