Trabalhadores do ramo de transporte de cargas fecham a BR-316

Trabalhadores que atuam no transporte de cargas no estado do Pará fecharam neste sábado (19) a BR-316 (sentindo Belém), como forma de protesto contra suposta tortura sofrida na última quinta-feira (17), por dois funcionários de uma empresa particular localizada em Ananindeua. A violência teria sido praticada por policiais civis do Pará, depois que os trabalhadores foram apontados como suspeitos de um furto ocorrido no local onde trabalham.

Segundo colegas de trabalho das supostas vítimas, elas foram os policiais civis teriam colocado sacos plásticos na cabeça dos funcionários. Em seguida, foram algemados e levados para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), no bairro da Sacramenta, em Belém. Lá, ainda segundo as denúncias, eles foram atingidos com socos na barriga e no peito. As informações foram relatadas pelo vice-presidente do Sindicato de Transporte de Cargas do Pará, Emanuel “Gatinho”.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal aguarda um posicionamento da Polícia Civil do Estado do Pará.