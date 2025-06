Trabalhador morre soterrado durante obra em via de Belém

Um acidente de trabalho resultou na morte de João Maria Ramalho, de 44 anos, na tarde desta sexta-feira (13), enquanto ele atuava em uma obra na travessa Estrela, entre a rua Nova e o Canal do Galo, em Belém. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Científica, que realizará exames para esclarecer a causa da morte.

Segundo informações preliminares fornecidas por testemunhas aos órgãos competentes, João teria caído em um barranco e ficado soterrado em meio aos tubos de concreto.

O corpo da vítima foi removido por uma equipe da Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos. A perícia no local também deve contribuir para esclarecer os detalhes do ocorrido.

Em nota oficial, a Prefeitura de Belém lamentou a morte do trabalhador. “É com profundo pesar que a Prefeitura de Belém informa o falecimento de João Maria Ramalho, de 44 anos”. De acordo com a administração municipal, ele era funcionário de uma empresa terceirizada responsável pela execução da obra no local.

Ainda segundo a prefeitura, “o funcionário veio a óbito após cair em um buraco e ser atingido por um desmoronamento de terra na travessa Estrela, entre rua Nova e Canal do Galo”.

A gestão municipal informou ainda que está prestando apoio aos familiares da vítima e que já notificou a empresa responsável, exigindo uma apuração rigorosa das circunstâncias do acidente. “Em resposta, a empresa instaurou, de imediato, um procedimento interno com o objetivo de identificar as circunstâncias do ocorrido”, conclui o comunicado.