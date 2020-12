Trabalhador morre em acidente em madeireira em Uruará

Um homem morreu em um acidente de trabalho no município de Uruará, no sudoeste paraense. Ele trabalhava em uma madeireira. O acidente ocorreu na tarde de quarta-feira, 23, no travessão km 165 norte, a cerca de 10 km da faixa (BR-230), zona rural do município.

As informações são do blog Gazeta Uruará. A publicação informa que, segundo a Polícia, Janilton Araújo Campos, conhecido como Besouro, de 38 anos, conduzia um trator de pneu. E, num determinado momento, possivelmente por problema mecânico, o que será investigado pela Polícia Civil, o trator acabou atropelando o trabalhador. Janilton foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Uruará, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu uma hora depois.