Trabalhador morre afogado em criadouro de peixes em Redenção

Na tarde desta quarta-feira, 28, Aparecido Cícero de Oliveira, de 68 anos, morreu em um acidente de trabalho no município de Redenção, no Sudeste Paraense. O homem acabou se afogando enquanto cuidava dos peixes que mantinha em um represa de criação na chácara onde trabalhava.

Segundo informações de moradores da zona rural de Redenção, a chácara fica perto de uma região chamada "Córrego Acaba Saco", onde o acidente ocorreu, por volta das 17h. Aparecido era o cuidador do tanque, incumbido de visitar o criadouro pela manhã e pela tarde para alimentar e monitorar os animais.

Na tarde de ontem, os demais trabalhadores da chácara notaram que ele estava um pouco cambaleante antes de sair pata as suas tarefas, e era de conhecimento de seus colegas que ele tinha alguns problemas de saúde. Quando as pessoas perceberam que ele demorou mais que o comum para voltar da alimentação dos animais, foram atrás dele. Chegando ao local, perceberam que o homem tinha se afogado, e estava já sem vida.

O 10º Grupamento Bombeiro Militar (GBM) de Redenção foi acionado, mas as próprias testemunhas retiraram o corpo do trabalhador da água. O corpo de Cícero foi removido por uma funerária local, que levou o cadáver ao necrotério do Hospital Municipal de Redenção.