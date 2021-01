'Thaís da Remoçada' é morta a tiros no Barreiro

Uma mulher identificada apenas como Thais, conhecida como "Thaís da Remoçada", foi executada a tiros no final da tarde desta terça-feira, 12, no bairro do Barreiro, em Belém. Ela foi encontrada morta no campinho do Cristal, situado numa área de invasão debaixo de um linhão de energia elétrica, por volta de 18h.

De acordo com informações preliminares, a morte de Thais teria relação com torcidas organizadas com ligação a facções criminosas. A execução dela teria sido anunciada dias antes por meio de grupos de aplicativos de mensagens instantâneas com ameaças.

Thais, de acordo com informações de testemunhas, teria divulgado imagens e vídeos de uma agressão ocorrida após o jogo do Remo e Paysandu, ocorrido no último domingo, 10, no Estádio do Mangueirão. Na ocasião, três pessoas teriam sido violentamente espancadas e a ação foi filmada por várias pessoas. Entre elas estaria Thais.

Após receber as ameaças de morte, ela foi aconselhada por familiares a fugir. A vítima procurou abrigo em outra residência, mas foi encontrada pelos criminosos. Ela foi levada da residência onde estava escondida até o campinho de futebol, onde foi morta.

Ainda conforme a vizinhança, o namorado dela também teria sido baleado, mas foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da localidade.

Outras informações em breve.