Torcedor do Palmeiras morre em acidente de ônibus em Lima antes da final da Libertadores

Um torcedor do Palmeiras, que viajou para Lima para assistir à final da Copa Libertadores 2025 contra o Flamengo morreu na última sexta-feira (28), em um acidente de trânsito com um ônibus, segundo a polícia peruana. A vítima foi identificada como o médico urologista Cauê Brunelli, de 38 anos.

O acidente ocorreu pela tarde na rodovia periférica que percorre a Baía de Lima, a bordo de um ônibus turístico repleto de torcedores do Palmeiras. O ônibus tinha a parte superior aberta.

“O torcedor não viu que o veículo passava sob uma passarela de pedestres e bateu com a cabeça na estrutura”, indicou o oficial.

Ele ainda chegou a ser atendido por ambulância e levada para uma clínica na capital peruana, onde confirmaram a morte.

Em uma mensagem na rede social X, o Palmeiras lamentou “profundamente” o falecimento de Brunelli e expressou solidariedade à família e amigos.

Estimativas apontam que mais de 50 mil torcedores do Flamengo e Palmeiras chegaram à capital peruana para assistir à final da Libertadores, que acontece neste sábado (29), às 18h (horário de Brasília). As autoridades peruanas mobilizaram mais de 1.600 policiais para garantir a segurança do jogo em Lima.