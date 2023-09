TJPA  mantém a prisão de Yann Carlos em medida de segurança de internação em hospital

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) decidiu manter a prisão de Yann Carlos Monteiro Barroso, em medida de segurança de internação em hospital. A decisão foi divulgada neste domingo (17). Yann é responsável pelo sequestro de 17 horas na Augusto Montenegro, no último mês de março.

Desde que foi constatado que Yann é inimputável, a pessoa que é isenta de pena em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o Ministério Público do Pará entrou com pedido que ele cumprisse a pema em tratamento ambulatorial, que é quando pode ficar em casa.

Mas o Tribunal de Justiça não aceitou o pedido e manteve Yann na internação, que é no mesmo lugar onde se encontra desde quando foi preso, que fica no Presídio Estadual Metropolitano (PEM III), que recebe pessoas com doenças mentais.

Para os advogados da família feita refém, Glauma Ribeiro e Faulz Júnior, a decisão foi uma vitória.

O sequestro envolvendo Yann Carlos Monteiro Barroso, de 27 anos, que fez 4 vítimas refém por 17 horas, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, teve a negociação mais longa no Pará.

A família foi abordada ao entrar em um carro de aplicativo, em frente a uma escola na Augusto Montenegro, no sentido Belém-Icoaraci, quando o criminoso se aproximou e invadiu o carro. O condutor do automóvel teria percebido e conseguiu fugir. Os dois sentidos da avenida foram fechados no trecho, causando um longo congestionamento.

Na época, os familiares de Yann informaram à policia que ele apresentava comportamento estranho, condizendo com uma pessoa fora do estado mental normal, inclusive, foi dado como desaparecido há algum tempo e ele também demonstrava mania de perseguição.

Ainda segundo a família, o pai e a avó de Yan procuraram atendimento especializado para Yan Carlos, mas não conseguiu.

Em janeiro, Antônio Carlos procurou uma emissora de TV pedindo ajuda para localizar o filho que estava desaparecido, que ele estaria apanhando carona nas estradas, com paradeiro incerto.