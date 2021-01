Tio suspeito de estuprar sobrinha de 13 anos tenta se matar 

Em cumprimento a mandado de prisão, policiais civis, em Conceição do Araguaia, região do sul do Pará, se dirigiram à casa de Avelino Almeida dos Santos, acusado de estuprar a sobrinha de 13 anos, filha de seu irmão. O imóvel fica às margens do Rio Araguaia e, a polícia ao se aproximar da residência, viu Avelino Almeida se jogando do galho de uma árvore com uma corda amarrada à arvore e ao pescoço dele, que chegou a desmaiar, mas foi salvo por um policial, e após, preso.

A Polícia Civil informou que foi à casa de Avelino Almeida dos Santos na última sexta-feira(22), por volta de 14 horas, de posse do mandado de prisão e, ao ver o ato suicida do suspeito, um dos policiais correu, subiu na árvore, segurou o corpo, e o irmão do suspeito cortou a corda com um facão, o que impediu o acusado de estupro de suicidasse.

Segundo a sobrinha, vítima do próprio tio, ele abusou sexualmente dela três vezes apenas neste mês de janeiro de 2021.

Avelino dos Santos foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram feitos todos os procedimentos cabíveis e agora está à disposição da Justiça.