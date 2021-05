Tentativa frustrada de assalto a empresário termina com dois mortos

Dois homens, ainda não identificados, morreram durante uma tentativa frustrada de assalto no bairro Jardim Independente I, no município de Altamira, sudoeste do Pará, na tarde desta terça-feira (25). A polícia informou que a vítima, após ser baleada, jogou o carro contra os assaltantes, que foram imprensados contra a parede de uma casa. O caso está sendo investigado como tentativa de latrocínio. O dono do veículo foi socorrido e ainda não há maiores informações sobre o seu estado de saúde.

Segundo informações da polícia, o caso aconteceu por volta das 14h. Um empresário, que não teve a identidade divulgada, havia saído de seu estabelecimento com uma certa quantia em dinheiro, quando foi abordado pelos dois assaltantes, que estavam em uma motocicleta, na avenida Acesso 04.

Vítima foi baleada e jogou carro em cima dos assaltantes (Reprodução)

Durante a ação criminosa, um dos assaltantes atirou duas vezes no carro da vítima, que jogou o veículo em cima da dupla. Eles foram atingidos em cheio e, com o impacto, foram imprensados na parede de uma residência. Um deles morreu no local.

O outro ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Inicialmente, havia a suspeita de que um terceiro criminoso teria conseguido fugir, mas a informação foi descartada pela polícia.

Após ser atingido pelos dois disparos, o empresário também foi socorrido e encaminhado para uma UPA e, em seguida, transferido para um hospital, onde permanece internado. Ainda não há maiores informações sobre o seu estado de saúde. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.