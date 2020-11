Tentativa de assalto com troca de tiros em supermercado de Barcarena deixa uma pessoa ferida

Troca de tiros e uma pessoa ferida por arma de fogo foram os resultados de uma tentativa de assalto, na noite da última sexta-feira (06), no supermercado Líder da Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, nordeste paraense. De acordo a Polícia Militar do Pará, a ação criminosa foi realizada por um suspeito que acabou conseguindo fugir após ser surpreendido por disparos de outra pessoa que estava armada. No meio disso, uma terceira pessoa foi atingida.

"A Polícia Militar informa que, na noite desta sexta-feira (6), foi acionada para atender uma ocorrência de assalto, no município de Barcarena. Segundo testemunhas, um homem ainda não identificado tentou assaltar frequentadores de um estabelecimento comercial, mas foi impedido por uma pessoa que reagiu à ação com disparos de arma de fogo. O suspeito fugiu. Uma terceira pessoa foi ferida pelos tiros e encaminhada para unidade de saúde", informou, em nota.

Um vídeo que circula na internet mostra o piso do local com manchas de sangue. De acordo com alguns relatos nas redes sociais, a vítima atingida teria sido um funcionário do estabelecimento e o sujeito que trocou tiros com o criminoso seria uma policial à paisana. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. E a reportagem tentou contato com a gerência do supermercado, mas os responsáveis por comentar o assunto estavam em reunião.