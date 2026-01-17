Tentativa de assalto a loja de celulares em Mãe do Rio é impedida por policial à paisana

Na tarde deste sábado (17), uma tentativa de assalto a uma loja de celulares em Mãe do Rio, no nordeste paraense, foi interrompida por um policial à paisana que passava pelo local no momento da ação. O agente percebeu a movimentação dos suspeitos e impediu a fuga do grupo. O caso foi registrada na travessa Alfredo Chaves, no bairro São Francisco. Uma testemunha que estava nas proximidades filmou parte da ação.

Segundo as primeiras informações, o assalto começou quando um suspeito entrou na loja e anunciou o assalto. Um comparsa permaneceu do lado de fora em uma motocicleta com o motor ligado, aguardando para facilitar a fuga.

Durante a ação, um dos criminosos chegou a fazer uma pessoa refém, de acordo com as primeiras. Ao perceber a situação, o policial parou o veículo e interveio. Houve troca de tiros. Um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto outro foi detido no local pelo agente.

Nas imagens, o policial aparece próximo a um carro estacionado em frente ao estabelecimento, observando a movimentação. Ele usa o veículo como abrigo e saca a arma ao identificar o homem que aguardava na motocicleta. A reação fez o condutor abandonar o local, enquanto o outro suspeito que estava dentro da loja foi surpreendido.

Informações preliminares apontam que os criminosos não são moradores de Mãe do Rio e teriam se deslocado de outra cidade para praticar assaltos no município. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.