Temporal provoca série de estragos em Juruti, no oeste do Pará, nesta quinta-feira (28)

Uma temporal atingiu o município de Juruti, no Baixo Amazonas, região oeste do Pará, nesta quinta-feira (28) à tarde, provocando uma série de estragos na área portuária. Embarcações de pequeno e médio portes, como canoas, e o porto hidroviário da Lancha Tapajós naufragram. Imagens que circulam nas redes socias mostra o exato momento em que essa estrutura e as embarações vão a pique na orla do município. Esse porto é utilizado para o embarque e desembarque de passageiros, ou seja, é estrutural para o funcionamento de serviços e empreendimentos no município. Até o começo desta noite, não há informações sobre mortes, somente de danos materiais.

As primeiras informações são de que os naufrágios foram provocados pela ocorrência de ventos atípica na cidade nesta quinta-feira. Com a ventania, as águas do rio ficaram agitadas (banzeiro) atigindo as embarcações. No caso do porto hidroviário, havia duas balsas no local. Acredita-se que a estrutura de metal de uma delas foi rachada, o que fez com que a água penetrasse no interior da embarcação para ela, então, afundar.

No momento em que o porto hidroviário começa a submergir, funcionários da empresa tentam evitar o prejuízo. Ao longo desta quinta-feira, chuvas fortes e ventanias ocorreram em Juruti. Esse processo acabou fazendo com que algumas embarcações afundassem.

A Defesa Civil Municipal atua no levantamento das informações sobre os estragos provocados pela chuva.

