‘Telecena’ morre em intervenção policial ao trocar tiros com a PC, em Marabá

Um homem morreu em uma intervenção envolvendo policiais civis no Residencial Tiradentes, em Marabá, sudeste do Pará. A troca de tiros ocorreu no Núcleo São Félix, na manhã de terça-feira (28/05), quando os agentes da PC davam cumprimento a mandados de prisão e busca e apreensão no local. Segundo as informações da polícia, o morto foi identificado como Marcos Assis da Silva Guedes, mais conhecido pelo vulgo “Telecena”. Ele era um dos investigados por um homicídio ocorrido no ano passado.

A ação foi realizada por meio da Delegacia de Homicídios. Conforme os agentes, o intuito era dar cumprimento a mandados relacionados à investigação sobre o homicídio de Jackson Batista Alves, em uma área de mata no Residencial Tiradentes. O crime ocorreu em 12 de setembro de 2023. Os agentes realizaram buscas e apreensões em cinco endereços e seis alvos no mesmo local.

No entanto, durante a diligência, Marcos Assis teria reagido à abordagem. Armado com um revólver calibre 38, conforme a PC, o suspeito teria feito disparos contra os policiais. Na troca de tiros, ‘Telecena’ foi atingido e a própria equipe da PC o levou para o Hospital Municipal de Marabá (HMM), mas ele não resistiu e evoluiu a óbito horas após dar entrada na unidade.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam celulares, drogas, notebook e dinheiro. Todos os itens, que segundo a PC seriam provenientes de atividades criminosas, devem ser utilizados para dar continuidade à investigação sobre homicídio e também para desarticular organizações criminosas que atuam na área.

Em nota, a Polícia Civil informou que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, Marcos Assis da Silva Guedes, morreu ao trocar tiros com a equipe policial. Ele era investigado por um homicídio ocorrido no ano passado. Com o suspeito foram encontrados uma arma, entorpecentes, celulares, notebooks e dinheiro em espécie.