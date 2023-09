Taxista é baleado no pescoço durante tentativa de assalto no Guamá

Um taxista, ainda não identificado, foi baleado no pescoço durante uma tentativa de assalto registrada na noite desta segunda-feira (25), na rua dos Mundurucus, bairro do Guamá, em Belém. De acordo com informações de testemunhas, o homem tinha acabado de estacionar o carro, modelo Idea, em frente ao Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJB), quando dois suspeitos chegaram em uma motocicleta para assaltá-lo.

VEJA MAIS

A vítima supostamente reagiu à ação crim​inosa e acabou sendo atingida por um único disparo. Os criminosos fugiram sem deixar pistas. Equipes da Polícia Militar atenderam​ a ocorrência e providenciaram ajuda para o homem. Ainda conforme as testemunhas, o taxista iria acompanhar a esposa dele que se encontra internada naquela unidade de saúde.​

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o homem foi socorrido por uma equipe do resgate do Corpo de Bombeiros. No local do crime, moradores informaram que o trabalhador foi levado com a bala alojada, porém, consciente, para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.