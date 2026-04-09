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Polícia

Suspeitos de integrar grupo do maior assalto de MT são presos no Pará

Operação Pentágono cumpre mandados em Marabá, Novo Repartimento e Redenção com apoio das forças de inteligência dos dois estados

O Liberal
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Suspeitos de integrar grupo do maior assalto de MT são presos no Pará. (Reprodução/ redes sociais)

Uma operação integrada das polícias civis do Pará e do Mato Grosso resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão em municípios do sudeste paraense, entre os dias 8 e 9 de abril de 2026. A ação faz parte da terceira fase da Operação Pentágono, que investiga uma organização criminosa responsável por um dos maiores e mais violentos roubos a transportadora de valores no estado do Mato Grosso.

No Pará, as diligências ocorreram nos municípios de Marabá, Novo Repartimento e Redenção, com a participação de equipes do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), da Divisão de Operações de Inteligência, das Superintendências Regionais e dos Núcleos de Apoio à Investigação das respectivas regiões. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados cautelares no estado, sendo cinco de prisão e cinco de busca e apreensão.

Durante a operação, foram presos Josivan Pereira da Silva e Pablo Henrique de Sousa Franco, em Marabá, além de Oziel Valerio da Silva, em Novo Repartimento. As identidades dos demais alvos não foram divulgadas.

As investigações apontam que o grupo criminoso está envolvido no ataque ocorrido em abril de 2023, no município de Confresa (MT), quando criminosos fortemente armados utilizaram a estratégia conhecida como “domínio de cidades” para realizar o roubo a uma empresa de transporte de valores.

Coordenada pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) do Mato Grosso, a operação prevê o cumprimento de 97 ordens judiciais expedidas pela 3ª Vara Criminal de Barra do Garças, incluindo mandados de prisão, buscas e bloqueio de contas bancárias. A ofensiva evidencia a atuação estruturada da organização criminosa e reforça a integração entre forças de segurança de diferentes estados no enfrentamento ao crime organizado.

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