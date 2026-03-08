Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeitos de ataques a sedes de torcidas organizadas de Remo e Paysandu são presos em Belém

Dois suspeitos de participar de ataques contra sedes de torcidas organizadas ligadas ao Clube do Remo e ao Paysandu Sport Club foram presos no último sábado (7)

O Liberal
fonte

Polícia Civil cumpre mais dois mandados de prisão por ataques a sedes de torcidas organizadas (Foto: Divulgação | PC)

Duas pessoas suspeitas de participar de ataques contra sedes de torcidas organizadas ligadas ao Clube do Remo e ao Paysandu Sport Club foram presas no último sábado (7), em Belém, durante o cumprimento de mandados de prisão da operação “Jogo Limpo”, realizada pela Polícia Civil. As prisões foram efetuadas pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE), vinculada à Divisão de Investigação e Operações Especiais (DIOE), por determinação da Vara do Juízo das Garantias de Belém.

As diligências de sábado, realizadas em Belém e Região Metropolitana, são desdobramento da operação que iniciou na sexta-feira (6), que apurou ações coordenadas de violência praticadas por integrantes de torcidas organizadas, envolvendo ataques direcionados às sedes das referidas agremiações. Até o momento, nove pessoas foram presas.

A Polícia Civil do Pará deflagrou na manhã da sexta-feira (06), para cumprir sete mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão para reprimir e desarticular grupos responsáveis por ataques coordenados entre torcidas organizadas, prevenindo novos episódios de violência, preservando a ordem pública e a segurança dos torcedores nos eventos esportivos.

Como resultado da ação policial, houve a prisão de sete pessoas pelos crimes de tumulto desportivo, roubo majorado e associação criminosa. Celulares, materiais que fazem alusão às torcidas organizadas extintas e objetos com imagens que incitam a violência foram apreendidos.

 

Palavras-chave

polícia

ataque a sede de torcidas

belém
Polícia
.
