Homem é encontrado morto estirado na PA-462, em Augusto Corrêa
Nas redes sociais, circularam informações de que a vítima teria sido atropelada por um carro. As autoridades ainda não confirmaram essa hipótese
Um homem identificado como Diego Luis Cunha Borges foi encontrado morto no começo da madrugada desta segunda-feira (9/3) na PA-462, entre as vilas Nova e Anoirá, no nordeste do Pará. Por enquanto, a morte dele é um mistério.
A PM foi acionada ao caso por volta de 00h40. Quando os militares chegaram ao local, encontraram Diego morto.
Nas redes sociais, um vídeo mostra as condições em que o cadáver da vítima estava e aponta que a morte dele, supostamente, teria sido resultado de um acidente de trânsito. “O carro passou por cima da cabeça do cara. Meu Deus do céu”, diz o cinegrafista amador.
Apesar disso, as autoridades não confirmaram oficialmente a informação de que um automóvel teria atropelado Diego. A Polícia Científica removeu o corpo dele da rodovia estadual e realizará exames para identificar a causa da morte.
A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.
