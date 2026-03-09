Capa Jornal Amazônia
Homem é encontrado morto estirado na PA-462, em Augusto Corrêa

Nas redes sociais, circularam informações de que a vítima teria sido atropelada por um carro. As autoridades ainda não confirmaram essa hipótese

O Liberal

Um homem identificado como Diego Luis Cunha Borges foi encontrado morto no começo da madrugada desta segunda-feira (9/3) na PA-462, entre as vilas Nova e Anoirá, no nordeste do Pará. Por enquanto, a morte dele é um mistério.

A PM foi acionada ao caso por volta de 00h40. Quando os militares chegaram ao local, encontraram Diego morto.

Nas redes sociais, um vídeo mostra as condições em que o cadáver da vítima estava e aponta que a morte dele, supostamente, teria sido resultado de um acidente de trânsito. “O carro passou por cima da cabeça do cara. Meu Deus do céu”, diz o cinegrafista amador.

Apesar disso, as autoridades não confirmaram oficialmente a informação de que um automóvel teria atropelado Diego. A Polícia Científica removeu o corpo dele da rodovia estadual e realizará exames para identificar a causa da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Polícia
