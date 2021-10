Suspeito pula no rio Itacaiúnas para fugir da polícia durante tentativa de furto

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Missões Especiais (CIME), em Marabá, prenderam Miqueias Torres Gonçalves, no início da tarde da última quinta-feira (30). A prisão ocorreu em pleno rio Itacaiúnas, onde ele teria se jogado para tentar fugir da polícia, na altura do Balneário do Tacho, no bairro da Independência, Núcleo Cidade Nova.

De acordo como o cabo H. Bruno, da 1ª CIME, uma pessoa acionou a guarnição que estava nas proximidades, informando que dois suspeitos estariam tentando furtar motocicletas de pessoas que estavam na beira do rio. Diante disso, a guarnição formada também pelo sargento Nascimento, soldado Oliveira e cabo Gonçalves partiu na caçada da dupla.

Um dos suspeitos conseguiu fugir pela mata, enquanto o outro, Miqueias Gonçalves, se jogou na água na tentativa de atravessar o rio e escapar dos militares. Com apoio de um ribeirinho, os PMs conseguiram alcançar o suspeito.

Em poder de Miqueias foi encontrada uma chave mestra. Ele confessou aos policiais que estaria de liberdade condicional e que esteve preso, anteriormente, pelo crime de furto. Sobre o outro suspeito, que furou o cerco policial, Miqueias disse que o conhece apenas pelo prenome de Maicon e apelido de Marcola.