Suspeito preso em Novo Progresso transportava meio quilo de maconha e quase R$ 6 mil

A Polícia Militar de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, apreendeu neste domingo (19), dinheiro e maconha com um acusado de tráfico de drogas, preso naquele município. Com ele, a PM também apreendeu uma motocicleta e anotações, que seriam sobre o tráfico de drogas na região. Com informações do site Giro Portal.

Os agentes também encontraram com o suspeito um aparelho de telefone celular, que também foi apreendido. O suspeito foi abordado quando dirigia uma motocicleta pelo km 14 da rodovia BR-163. Natural de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, o acusado transportava meio quilo de maconha escondido na cintura.

Além da motocicleta e do celular, os policiais apreenderam com o acusado R$ 5.722,00, e suspeitam que as anotações dizem respeito ao movimento do tráfico de drogas na região de Castelo dos Sonhos e também no município de Novo Progresso, na mesma região do sudoeste estadual.

O acusado e o material apreendido foram apresentados na Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Castelo dos Sonhos.