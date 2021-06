Suspeito morre após trocar tiros com policiais em Altamira, no sudoeste paraense

Um homem suspeito de praticar um assalto morreu após trocar tiros com agentes do 16º Batalhão da Polícia Militar - Batalhão Xingu, no município de Altamira, no sudoeste paraense. Outro envolvido no crime foi preso e um revólver foi apreendido. Além disso, alguns itens que haviam sido roubados pelos assaltantes foram recuperados. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar na terça-feira (8).

Ainda conforme a PM, uma equipe policial realizava rondas pelo bairro São Joaquim, na última segunda-feira (7), quando recebeu a informação de que dois suspeitos teriam cometido um assalto na área e fugido em uma motocicleta. Os policiais deram início às buscas pela dupla e os dois homens foram localizados no conjunto Ivalândia. Segundo o relato policial, um dos suspeitos disparou contra os militares ao perceber a aproximação dos agentes. Houve troca de tiros e ele foi alvejado.

O homem foi socorrido e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os objetos roubados por eles foram apreendidos e conduzidos, junto com o outro suspeito, para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira, onde a arma utilizada pela dupla também foi apresentada para os procedimentos cabíveis.

Abordagem

Em outra ação policial, o 16º Batalhão recuperou notebooks e um drone após abordar um homem que tentou fugir ao se deparar com os militares. Os policiais receberam a informação de que uma casa nas proximidades havia sido furtada e objetos eletrônicos teriam sido levados no momento em que abordavam o homem, que estava em atitude suspeita.

O suspeito foi conduzido para a delegacia, junto com os objetos furtados, que posteriormente foram reconhecidos e devidamente identificados pelos proprietários.

Ao todo, as duas ações recuperaram três aparelhos celulares, relógios, uma motocicleta, cinco chaves de motos, notebooks e um drone.