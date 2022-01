Suspeito ligado à facção criminosa confessa participação em homicídio em Santarém

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, realizada no final da tarde desta quarta-feira (5), resultou na prisão de um homem suspeito de envolvimento em vários crimes praticados nos últimos meses em Santarém, oeste do estado.

De acordo com a polícia, Sidvan Pinheiro D'ávila, conhecido como "Peixe-boi", confessou a autoria da morte de Fabiano Damasceno, crime ocorrido no dia 29 de novembro de 2021, no Ramal dos Coelhos, região do Eixo Forte. Sidvan Pinheiro estava foragido da justiça e tem envolvimento em crimes como tráfico de drogas e roubos em Santarém.

“Um indivíduo totalmente perigoso, pelos crimes de tráfico de drogas, roubos pela cidade e homicídio. Ele confessou para a gente algumas ações criminosas, disse inclusive que é faccionado e admitiu a autoria do homicídio em que foi vítimado o Fabiano. Ele fala que a morte de Fabiano foi decretada pela facção", informou o Chefe de Operações da Polícia Civil, Hélio Rego.

Sidvan Pinheiro foi preso na grande área do Santarenzinho, zona oeste da cidade. A polícia continua os trabalhos para localizar e prender outras pessoas envolvidas nos crimes. Em depoimento, o suspeito apontou nomes de criminosos que teriam participação no homicídio e em outros crimes no município.

“Tivemos êxito, não só em prender, mas pela confissão dele em outros crimes. Isso com certeza vai robustecer os relatórios de pedidos junto ao poder judiciário para que os outros comparsas que ainda estão soltos, seja decretada as prisões, e a gente possa cumprir e colocar eles atrás das grades.” – disse o Diretor da Seccional da Polícia Civil de Santarém, Germano do Vale.

Ainda segundo a polícia, o suspeito que já tinha mandado de prisão em aberto, prestou depoimento e foi encaminhado para a Penitenciária Silvio Hall de Moura, no Cucurunã, onde vai ficar à disposição da justiça.

Caso de homicídio

O crime aconteceu na tarde do dia 29 de novembro, a vítima identificada como Fabiano Damasceno, foi encontrada morta em um ramal na região do Eixo Forte, em Santarém. Ele era presidiário do regime semiaberto e havia recebido o benefício da saída temporária.

A Polícia Militar chegou a fazer buscas para tentar identificar e prender o autor do crime, mas na ocasião ninguém foi localizado. A Divisão de Homicídios assumiu o caso e deu continuidade às investigações.