Suspeito é preso por furto após se aproveitar da confiança de família no Marajó

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na tarde desta sexta-feira (16), um mandado de prisão preventiva contra um homem acusado de furto qualificado pelo abuso de confiança, no município de Cachoeira do Arari, no arquipélago do Marajó.

O preso foi identificado como Jorge L. F., de 28 anos, conhecido pelo apelido de “Cabinho”, que já possui antecedentes criminais por furto. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari, vinculada à Superintendência Regional dos Campos do Marajó (5ª RISP).

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 9 de janeiro de 2026, na localidade Caracará (Campinho/Ringue), zona rural do município. Segundo a Polícia Civil, Jorge se aproveitou da relação de confiança que mantinha com a família da vítima para cometer o furto.

Ainda conforme o relato policial, o suspeito foi até a residência a convite de moradores, sentou-se à mesa e chegou a compartilhar uma refeição com a família. Durante o momento de descontração, um aparelho celular Motorola Moto E13, de cor verde, permaneceu sobre a mesa. Em um descuido dos moradores, o investigado teria se apropriado do celular de forma sorrateira, escondendo o objeto no bolso e deixando o local sem que as pessoas percebessem.

Posteriormente, Jorge confessou espontaneamente o crime, informando que vendeu o aparelho a um terceiro pelo valor aproximado de R$ 150.

Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça. O mandado foi cumprido por volta das 17h, na própria Delegacia de Polícia de Cachoeira do Arari.