Suspeito é preso com motocicleta roubada ao tentar fugir da polícia, em Marabá

​O motociclista Ediclécio da Silva foi preso, na noite desta quinta-feira (25), em Marabá, no sudeste do Pará, no momento em que tentava fugir de uma viatura da Polícia Militar, que logo o alcançou. Com informações do site Debate Carajás.

O suspeito foi abordado na avenida Tocantins, bairro Novo Horizonte. Durante a busca pessoal e veicular, os militares descobriram que a moto Honda CG, placa OTG 5911, tinha sido roubada.

Ediclécio recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 21ª Seccional Urbana, onde foi autuado, em flagrante, pelo crime de receptação. O suspeito ficou custodiado à disposição da autoridade policial de plantão, responsável pelos procedimentos legais.