Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito é preso com drogas, arma e mais de R$ 12 mil no Marajó

Polícia Militar prendeu homem na tarde da última quinta-feira (15), no município de Breves

O Liberal
fonte

Homem preso estava com drogas, arma e mais de R$ 12 mil no Marajó. (Reprodução redes sociais)

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem na tarde da última quinta-feira (15), em Breves, no Arquipélago do Marajó, suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Os agentes encontraram drogas e mais de R$ 12 mil com o suspeito.

A prisão ocorreu durante patrulhamento no bairro Riacho Doce, após denúncias de moradores apontarem a comercialização de entorpecentes na localidade. O homem foi abordado em frente à própria casa e, durante a revista pessoal, os policiais localizaram porções de cocaína com o suspeito, segundo o portal Notícia Marajó.

Os policiais realizaram uma varredura no perímetro e efetuaram busca no imóvel. Segundo a PM, no interior do quarto, foram encontrados mais entorpecentes, uma arma de fogo de fabricação caseira, munições de diferentes calibres, uma balança de precisão e a quantia de R$ 12.013 em dinheiro.

Além das drogas e do dinheiro, os policiais apreenderam documentos pessoais e outros objetos que reforçariam os indícios sobre o crime de tráfico de drogas. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos legais cabíveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

tráfico de drogas

pará

breves

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito é preso com drogas, arma e mais de R$ 12 mil no Marajó

Polícia Militar prendeu homem na tarde da última quinta-feira (15), no município de Breves

17.01.26 0h05

ACIDENTE

Caçamba cai em rio após ponte ceder em Itaituba

Motorista se salvou sem ferimentos graves após estrutura de madeira não suportar peso de caminhão carregado com areia

16.01.26 23h32

POLÍCIA

Policiais militares são presos suspeitos de envolvimento em assassinato de casal em Anapu

O casal familiares de Arionildo Cavalcante Ferreira e Celi Silva Ferreira foi morto no dia 26 de novembro de 2025

16.01.26 22h12

INVESTIGAÇÃO

Corpo carbonizado é encontrado dentro de Porsche incendiado em estrada rural

Dono de veículo, com placas de Marília (SP), está desaparecido; ocorrência é investigada como homicídio e morte suspeita

16.01.26 21h19

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito é preso com drogas, arma e mais de R$ 12 mil no Marajó

Polícia Militar prendeu homem na tarde da última quinta-feira (15), no município de Breves

17.01.26 0h05

INVESTIGAÇÃO

Corpo carbonizado é encontrado dentro de Porsche incendiado em estrada rural

Dono de veículo, com placas de Marília (SP), está desaparecido; ocorrência é investigada como homicídio e morte suspeita

16.01.26 21h19

deu ruim

Dupla é presa após onda de assaltos no Centro Comercial de Belém

A polícia orienta que pessoas que tenham sido vítimas de assaltos recentes na região procurem a unidade policial para realizar o reconhecimento dos envolvidos e dos objetos apreendidos

16.01.26 16h33

VIOLÊNCIA

Paraense sai para vender celular e acaba morto a tiros no Rio Grande do Sul

O corpo de Diogo Rodrigues Mendonça, de 24 anos, encontra-se em Caxias do Sul, e a família iniciou uma vaquinha virtual para custear o traslado até o Pará

14.01.26 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda