Suspeito é preso com drogas, arma e mais de R$ 12 mil no Marajó

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem na tarde da última quinta-feira (15), em Breves, no Arquipélago do Marajó, suspeito pelo crime de tráfico de drogas. Os agentes encontraram drogas e mais de R$ 12 mil com o suspeito.

A prisão ocorreu durante patrulhamento no bairro Riacho Doce, após denúncias de moradores apontarem a comercialização de entorpecentes na localidade. O homem foi abordado em frente à própria casa e, durante a revista pessoal, os policiais localizaram porções de cocaína com o suspeito, segundo o portal Notícia Marajó.

Os policiais realizaram uma varredura no perímetro e efetuaram busca no imóvel. Segundo a PM, no interior do quarto, foram encontrados mais entorpecentes, uma arma de fogo de fabricação caseira, munições de diferentes calibres, uma balança de precisão e a quantia de R$ 12.013 em dinheiro.

Além das drogas e do dinheiro, os policiais apreenderam documentos pessoais e outros objetos que reforçariam os indícios sobre o crime de tráfico de drogas. O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos legais cabíveis.