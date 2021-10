Suspeito é morto durante 'batida' à suposta boca de fumo em Capanema

Na começo da noite do último domingo, 03, Valderlon Santos da Costa morreu em uma ação do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em Capanema, nordeste paraense. Segundo o 11º BPM, o homem era um traficante conhecido na região, e já havia sido detido algumas vezes por seu envolvimento com a venda de drogas.

De acordo com a Polícia Militar local, por volta das 18h, durante rondas pelo bairro da Aparecida, um senhor aproximou-se da guarnição e denunciou que, no final da Rua Amazonas, estava ocorrendo a venda ilegal de drogas, sendo específico ao informar que o tráfico era cometido em uma residência de cor amarela. Após fazer a denúncia sem se identificar, o denunciante deixou o local.

Com essas informações, a guarnição se deslocou ao endereço para averiguação e, ao se aproximarem da residência, os policiais observaram que havia três homens na lateral da residência. Ao verem a viatura, dois deles fugiram, para uma área de mata. Os policiais seguiram pela parte de trás do imóvel e se depararam com um homem segurando uma arma de fogo e, no momento que ele teria apontado a arma na direção da polícia, foi realizado um disparo por parte dos agentes.

Assim que o homem foi neutralizado, os policiais contam que pedido apoio via NIOP para prestar socorro ao mesmo, que foi levando ainda com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA0 de Capanema e, chegando ao local, foi constatado que o Valderlon tinha morrido.

Na casa de Valderlon, foram apreendidos uma arma de fogo de fabricação caseira, três munições intactas de calibre 38, um aparelho celular, dinheiro e alguns gramas de maconha prensada.