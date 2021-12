Suspeito é atingido com tiro no rosto durante tentativa de assalto, em Castanhal

O suspeito José Ribamar, de 29 anos, foi atingido com um tiro no rosto ao anunciar um assalto a um motociclista, na manhã desta segunda-feira (6), na cidade de Castanhal, nordeste do Pará. O estado de saúde do suspeito não foi divulgado. As informações são do site Debate Carajás.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição chegou ao local da tentativa de homicídio e encontrou José Ribamar jogado no chão com as marcas de tiros no rosto. Ao lado do ferido, foi encontrada uma arma de fogo, supostamente utilizada pelo suspeito, ao abordar seu algoz.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros socorreu o baleado e encaminhou o suspeito para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). De acordo com testemunhas, José Ribamar e o comparsa dele tentaram roubar uma motocicleta, cujo piloto reagiu e o atingiu com um tiro no rosto. O outro suspeito conseguiu escapar. Até o momento, não há informações sobre o atirador, que se evadiu do local logo após efetuar os disparos. A Polícia Civil irá investigar o caso.